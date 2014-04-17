ЦИК утвердила размер залога для кандидата на должность мэра Киева в 52 тыс. 934 грн

Как передает корреспондент УНИАН, в соответствии с постановлением, размер денежного залога для кандидата на должность городского головы Киева составляет 52 тыс. 934 грн.

Размер денежного залога для кандидатов в депутаты Киевсовета, выдвинутых по многомандатному избирательному округуе, составляет также 52 тыс. 934 грн, а размер денежного залога для кандидата в депутаты, выдвинутого по одномандатному мажоритарному избирательному округу, - 882 грн.

Постановление также предусматривает, что денежный залог для кандидата на должность городского головы Николаева составляет 9 тыс. 52 грн, Одессы – 17 тыс. 359 грн, Сум – 5 тыс. 738 грн, Херсона – 6 тыс. 598 грн, Черкас – 5 тыс. 552 грн, Черновцов – 4 тыс. 497 грн.

Читайте такжеКиевляне просят обеспечить город мусорными урнами

ЦИК также утвердила постановление о порядке внесения, возвращения и перечисления денежного залога на местных выборах.

Этим порядком предусмотрено, что денежный залог вносится местной организацией политической партии, которая выдвинула избирательный список кандидатов в депутаты по многомандатному избирательному округу, кандидата в депутаты по одномандатному мажоритарному избирательному округу, кандидата на должность городского головы, а также лицом, которое выдвигается кандидатом в депутаты по одномандатному мажоритарному избирательному округу или кандидатом на должность городского головы путем самовыдвижения.

Денежный залог вносится после начала избирательного процесса и до представления документов ТИК для регистрации кандидатов в безналичном порядке на спецсчет соответствующей ТИК.

Размер денежного залога определяет ЦИК на основании сведений Госреестра избирателей после начала избирательного процесса не позже чем за 37 дней до дня выборов.

Залог возвращается соответствующему субъекту внесения в случае, если по результатам местных выборов кандидат признан избранным по одномандатному мажоритарному избирательному округу, признан избранным городским головой или местная организация партии, которая выдвинула список кандидатов в депутаты, получила право на участие в распределении депутатских мандатов, на счет, указанный в заявлении, поданном в ТИК указанным субъектом, на протяжении 10 дней со дня официального обнародования результатов соответствующих выборов.

При этом ТИК не позже чем на третий день со дня официального обнародования результатов соответствующих выборов информирует кандидатов, местные организации партий о необходимости представления заявления о возвращении денежного залога. В других случаях денежный залог не возвращается, а перечисляется ТИК в течение 15 дней со дня официального обнародования результатов соответствующих выборов в государственный бюджет.