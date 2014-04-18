Сбербанк России облили красной краской после обвинений в финансировании террористов

Как передает корреспондент УНИАН, этот офис банка находится на улице Владимирской, вблизи станции метро “Золотые ворота”.

В то же время в столичной милиции сообщили, что к ним не поступало каких-либо заявлений по поводу инцидента от работников банка, которые сейчас убирают следы краски со стен здания.

Как сообщалось, 16 апреля и.о. генерального прокурора Украины Олег Махницкий заявил, что Сбербанк России подозревается в финансировании террористических групп в восточных областях Украины.

"Сегодня по делу о финансировании терроризма проверка проводится и прекращено финансирование 14 банков, которые были финансовыми площадками, собственно, сепаратизма. Уже 300 уголовных дел по этим фактам направлены в суд, то есть находятся уже на стадии судебного разбирательства. Здесь работа ведется и продолжается, - отметил Махницкий. - В частности, могу сказать, что открыто уголовное производство также относительно такого банка, как Сбербанк России... (подозревается) в финансировании терроризма... это прямой состав преступления".

Читайте такжеГПУ подозревает "Сбербанк России" в финансировании террористов в восточных областях

Ранее в СБУ сообщали, что финансирование террористических групп на востоке Украины происходит с использованием активов российского банковского учреждения. В частности, спецслужба открыла уголовное производство в отношении должностных лиц одного из российских банков по подозрению в организации и осуществимые обеспечения средствами террористов, "которые под лозунгами пророссийского сепаратизма действуют в восточных областях Украины".

"Установлено, что в марте-апреле должностные лица центрального офиса банка в Киеве, вопреки требованиям закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма", финансировали организаторов террористических групп, члены которых совершали насилие над гражданами, погромы, поджоги, уничтожение имущества, захват государственных сооружений, оказывали сопротивление представителям государственной власти и правоохранительных органов с применением оружия, а также действия, направленные на подготовку к совершению террористических актов", - объяснили в пресс-центре СБУ.

"Для финансирования террористических групп служебные лица этого банковского учреждения организовали в марте-апреле перевод 45 млн грн с безналичной формы в наличность", - отмечалось в сообщении.

Также установлено, что банковская структура ежедневно перечисляет от 200 до 500 долларов США на платежные карточки, выданные участникам террористических групп. "Чем фактически осуществляет их финансовую поддержку и способствует подготовке совершения террористических актов на территории Украины", - подчеркивалось в сообщении.

Дело открыто по ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса (финансирование терроризма).