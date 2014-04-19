Турчинов назначил глав столичных РГА

21:40, 19 апреля 2014
Киев
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Турчинов назначил глав районных государственных администраций в Киеве

Турчинов назначил новых глав РГА в Киеве

И.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов назначил Петра Пантелеева председателем Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации, Ярослава Войтовича председателем Подольской районной в городе Киеве государственной администрации, Николая Тихонова председателем Оболонской районной в городе Киеве государственной администрации, Анатолия Долинного председателем Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации и Петра Кузика председателем Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации.

Соответствующие распоряжения размещены на президентском сайте.

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