Турчинов назначил глав столичных РГА

Турчинов назначил глав районных государственных администраций в Киеве

И.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов назначил Петра Пантелеева председателем Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации, Ярослава Войтовича председателем Подольской районной в городе Киеве государственной администрации, Николая Тихонова председателем Оболонской районной в городе Киеве государственной администрации, Анатолия Долинного председателем Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации и Петра Кузика председателем Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации. Соответствующие распоряжения размещены на президентском сайте.

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