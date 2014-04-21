В Киеве открылась выставка тюльпанов
Экспозиция создана из 300 тысяч тюльпанов разных сортов и цветов.
На Певческом поле в Киеве открылась выставка тюльпанов «Цвета весны», которая посвящается этнической орнаменталистике. Экспозиция создана из 300 тысяч тюльпанов разных сортов и цветов. Выставка продлится до 11 мая.
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Фотогалерея "В Киеве открылась выставка тюльпанов"
В основу экспозиции дизайнеры заложили форму капли, которую можно встретить в орнаментах разных народов.
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Выставка будет работать до 11 мая с 9.00 до 21.00. Вход на выставку для детей до 7 лет, инвалидов и ветеранов ВОВ, а также участников ликвидации аварии на ЧАЭС - бесплатный. Для остальных стоимость билета - 25 грн.