На Певческом поле в Киеве открылась выставка тюльпанов «Цвета весны», которая посвящается этнической орнаменталистике. Экспозиция создана из 300 тысяч тюльпанов разных сортов и цветов. Выставка продлится до 11 мая.

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Фотогалерея "В Киеве открылась выставка тюльпанов"

Главной темой тюльпановой экспозиции станут национальные орнаменты, которые флористы создают из тюльпанов желтых, розовых, белых, красных и фиолетовых цветов, сообщают Вести

В основу экспозиции дизайнеры заложили форму капли, которую можно встретить в орнаментах разных народов.

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Выставка будет работать до 11 мая с 9.00 до 21.00. Вход на выставку для детей до 7 лет, инвалидов и ветеранов ВОВ, а также участников ликвидации аварии на ЧАЭС - бесплатный. Для остальных стоимость билета - 25 грн.