В Киевской области произошел взрыв на АЗС, есть погибшие

В 08:45, прибыв на место происшествия, спасатели установили, что взрыв с последующим горением произошел в административном здании автозаправочной станции «БРСМ», сообщает пресс-служба ГСЧС.

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По данным ГСЧС, в результате взрыва погибла женщина, были спасены 6 пострадавших, которые направлены в Центральную районную больницу г. Переяслав-Хмельницкий.

Продолжаются поисково-спасательные работы, личности пострадавших и погибшей устанавливаются, добавили в пресс-службе.

На месте происшествия работают 16 единиц техники, 6 карет скорой медицинской помощи, а также работники Госавтоинспекции и представители других служб.

В то же время в пресс-службе главы Киевской областной госадминистрации Владимира Шандры сообщили УНИАН, что погибли 4 человека, 6 человек госпитализированы, одна женщина - в тяжелом состоянии, сейчас ей делают операцию.

Губернатор Шандра выехал на место аварии, говорится в сообщении.

«По предварительным данным, спасатели рассматривают 2 версии причины взрыва - ошибку при проектировании автозаправочного комплекса и нарушение правил пожарной безопасности. Спасательная операция продолжается», - сказал Шандра.



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