Бондаренко приостановил действие распоряжения КГГА относительно упорядочения МАФов в Киеве

Председатель Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко приостановил действие распоряжения от 13 декабря 2013 № 2251, которым тогдашний председатель КГГА Александр Попов утвердил Комплексную схему размещения временных сооружений торгового, бытового, социально-культурного или другого назначения для осуществления предпринимательской деятельности в Киеве.

Текст документа обнародован на официальном сайте столичной власти.

В документе отмечается, что решение принято, учитывая обращение ряда общественных организаций и с целью “снятия социального напряжения и урегулирования проблемных вопросов деятельности субъектов хозяйствования - владельцев временных сооружений”.

Читайте такжеВ столице продолжается демонтаж самовольно установленных МАФов

В то же время Бондаренко распорядился создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов деятельности субъектов хозяйствования - владельцев киосков и наработке соответствующих предложений, которые будут поданы на рассмотрение председателю КГГА.

Как сообщал УНИАН, предыдущая власть Киева намеревалась до конца 2013 года принять все необходимые нормативные документы для упорядочения сети МАФов и временных сооружений. В 2014 году планировалось начать работы с наведения порядка в этой сфере. В целом демонтировать планировалось до 8 тыс. киосков. Власть заявляла, что начнется демонтаж после того, как будет распоряжением утверждена Комплексная схема размещения малых архитектурных форм, а Киевсовет утвердит порядок размещения МАФов в соответствии с разработанной схемой.

Читайте такжеКличко рассказал, как навести порядок с МАФами в Киеве

Комплексная схема размещения МАФов была утверждена распоряжением КГГА от 3 декабря 2013 года.

30 декабря отдельным распоряжением при КГГА была создана комиссия по рассмотрению заявлений о возможности размещения временных сооружений торгового, бытового, социально-культурного или другого назначения для осуществления предпринимательской деятельности на территории столицы.

12 февраля КГГА объявила о начале приема заявлений относительно установки временных сооружений в соответствии с утвержденной в декабре Комплексной схемы размещения ВС торгового, бытового, социально-культурного или другого назначения для осуществления предпринимательской деятельности в Киеве.

Читайте такжеВ Киеве 20 тысяч киосков угрожают безопасности людей - КГГА

4 апреля заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА, начальник Службы градостроительного кадастра Андрей Вавриш сообщил, что в столице насчитано 20 тыс. незаконных киосков, которые угрожают безопасности людей.

Он напомнил, что комплексной схемой определено 6,5 тыс. мест для размещения киосков, с учетом существующих норм и ограничений. Так, нельзя располагать киоски ближе, чем в 20 м от выходов из метро, перекрестков, остановок общественного транспорта и т.п. Кроме того, при оформлении паспорта привязки в соответствии с комплексной схемой будет обязательно учитываться запрет размещения киосков на инженерных коммуникациях.