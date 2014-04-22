Завтра в Киеве начинается прием документов для регистрации кандидатами в мэры

В Киеве с 23 по 30 апреля включительно будет проходить прием городской территориальной избирательной комиссией документов для регистрации кандидатами на должность городского головы столицы.

Согласно обнародованному на сайте городского теризбиркома календарному плану мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов депутатов Киевсовета и мэра, со вчерашнего дня (21 апреля) начат процесс выдвижения местными организациями партий кандидатов на должность мэра и в депутаты во многомандатном избирательном округе. Конечная дата выдвижения - 26 апреля (включительно).

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Подача в КГТИК документов для регистрации кандидатов в депутаты Киевсовета по партийному списку - 23-30 апреля (включительно).

Что касается кандидатов-мажоритарщиков, то сроки выдвижения определены в пределах 25-28 апреля (включительно), а представление документов в городскую избирательную комиссию для регистрации кандидатами продлится с 26 по 30 апреля (включительно).

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Как сообщалось, выборы мэра столицы и депутатов Киевсовета будут проходить в один день с выборами президента Украины – 25 мая.