В милиции рассказали о возможной причине взрыва на АЗС в Киевской области

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Киевской области.

“Мы опросили четырех человек. По их словам, они слышали незадолго до взрыва запах газа”, - сказали в милиции.

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На уточняющий вопрос, рассматривается ли версия возможной диверсии, в главке областной милиции отметили, что эта версия также рассматривается.

В настоящее время по факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Также стало известно, что в результате взрыва 5 человек погибли, еще 5 с травмами находятся в Центральной районной больнице г. Переяслав-Хмельницкий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«В соответствии с обновленной информацией, в результате взрыва на автозаправочной станции один из 6 пострадавших людей умер в больнице», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 22 апреля в 08:40 в 27-ю государственную пожарно-спасательную часть г. Переяслав-Хмельницкий поступило сообщение о взрыве на территории автозаправочной станции, на 49-м километре трассы Киев–Золотоноша.

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В 08:45, прибыв на место происшествия, спасатели установили, что взрыв с дальнейшим загоранием произошел в административном здании автозаправочной станции «БРСМ».

ГСЧС сначала сообщала об одном погибшем человеке и 6 пострадавших.

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