Владельцы уничтоженной АЗС на Киевщине заявляют о теракте

В "БРСМ-Нафта" настаивают, что взрыв произошел в результате поджога взрывного устройства. Об этом Gazeta.ua заявили в пресс-службе компании.

"В аппаратный блок кто-то подложил взрывчатку. Там ничего такого не было, что могло так сильно взорваться. Все резервуары с горючим целы и на месте. Бутылка водки такого не повлечет. В магазине, кроме спиртного, продуктов питания и авто-бытовой химии ничего не было. Были еще приборы для жарки булок, и гриль для сосисок", - сообщил руководитель пресс-службы Александр Мельничук.

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В компании настаивают на версии теракта. По словам Мельничука, владельцу "БРСМ-Нафта" Андрею Бибе накануне звонили с угрозами.

"На момент теракта там находилось шестеро наших работников. Мы поможем финансово семьям погибших", - добавил он.

По версии милиции, причиной взрыва на АЗС в Киевской области стала утечка газа.

"Мы опросили четырех человек. По их словам, они слышали незадолго до взрыва запах газа", - сказали в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Киевской области.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Всего по Украине работает 35 АЗС этой компании.

По словам нардепа Николая Томенко, заправка принадлежит Эдуарду Ставицкому, бывшему министру энергетики и угольной промышленности в правительстве Азарова и Арбузова. В компании его слова опровергают.

Напомним, 22 апреля в 08:40 до 27-й государственной пожарно-спасательной части г. Переяслав-Хмельницкий поступило сообщение о взрыве на территории автозаправочной станции, на 49-м километре трассы Киев-Золотоноша.

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В 08:45, прибыв на место происшествия, спасатели установили, что взрыв с последующим горением произошел в административном здании автозаправочной станции "БРСМ".

ГСЧС сначала сообщала о 1 погибшем человеке и 6 пострадавших. Впоследствии стало известно, что погибло 5 человек, и 5 пострадавших сейчас находятся в больнице города Переяслав-Хмельницкий.