В Киеве приостановили прием документов на размещение новых киосков

По поручению председателя КГГА с 2 апреля временно приостановлен прием документов на соответствие намерений заказчика относительно места расположения временных сооружений и на оформление паспортов привязки.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

Согласно объяснению директора Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА Людмилы Денисюк, городская власть получила большое количество обращений от общественных организаций и представителей малого бизнеса с жалобами на существующую Комплексную схему размещения МАФов. По поручению председателя КГГА Владимира Бондаренко создана профильная рабочая группа по урегулированию проблемных вопросов сферы. В группу, которую возглавил первый заместитель председателя КГГА Богдан Дубас, привлечены представители владельцев временных сооружений. Целью деятельности рабочей группы является немедленное решение данного вопроса и восстановление справедливости для бизнесменов.

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«В декабре 2013 года Департаментом градостроения и архитектуры была разработана Комплексная схема размещения временных сооружений в городе Киеве. В этой схеме, прежде всего, должны были бы быть учтены интересы владельцев объектов, место расположения которых не противоречит правилам благоустройства и которые всегда своевременно платят за землю и паевое участие. Но подавляющее большинство таких добросовестных предпринимателей не нашли себя в этой Комплексной схеме», – отметила Денисюк.

Она сообщила, что по результатам работы группы было разработано распоряжение по приостановке действия распоряжения от 13 декабря 2013 года № 2251 «Об утверждении Комплексной схемы размещения временных сооружений торгового, бытового, социально-культурного или другого назначения для осуществления предпринимательской деятельности в г. Киеве».

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Как сообщал УНИАН, 16 апреля Бондаренко подписал распоряжение о приостановке действия распоряжения №2251.

Предыдущая власть Киева намеревалась до конца 2013 года принять все необходимые нормативные документы для благоустройства сети МАФов и временных сооружений. В 2014 году планировалось начать работы с наведения порядка в этой сфере. В целом демонтировать планировалось до 8 тыс. киосков. Власть заявляла, что начнется демонтаж после того, как будет распоряжением утверждена Комплексная схема размещения малых архитектурных форм, а Киевсовет утвердит порядок размещения МАФов в соответствии с разработанной схемой.

Комплексная схема размещения МАФов была утверждена распоряжениям КГГА от 13 декабря 2013 года.

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12 февраля КГГА объявила о начале приема заявлений по установке временных сооружений в соответствии с утвержденной в декабре Комплексной схемы размещения ТС торгового, бытового, социально-культурного или другого назначения для осуществления предпринимательской деятельности в Киеве.

4 апреля заместитель директора Департамента градостроения и архитектуры КГГА, начальник Службы градостроительного кадастра Андрей Вавриш проинформировал, что в столице насчитывается 20 тыс. незаконных киосков, которые угрожают безопасности людей.

Он напомнил, что комплексной схемой определены 6,5 тыс. мест для размещения киосков, с учетом существующих норм и ограничений. Так, нельзя располагать киоски ближе, чем 20 м от выходов из метро, перекрестков, остановок общественного транспорта и пр. Кроме того, при оформлении паспорта привязки в соответствии с комплексной схемой будет обязательно учитываться запрещение размещения киосков на инженерных коммуникациях.