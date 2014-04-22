Коммунальщики начали разбирать баррикады у Дома профсоюзов

Как передает корреспондент УНИАН, на месте работает около 20 коммунальщиков. Также там находится спецтехника, в частности, погрузчик и грузовик “Киевавтодора”.

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Работники коммунальных служб демонтируют одну из наибольших ранее баррикад, построенную из различного металлолома, шин и мусора.

Прохожие в настоящее время имеют возможность пройти этот участок улицы Крещатик лишь в одном месте - возле помещения Сбербанка России.