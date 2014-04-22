Столичная власть утвердила план празднования Дня Киева

Киевская городская государственная администрация утвердила план мероприятий к празднованию Дня столицы и Дня Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, соответствующее распоряжение подписал председатель КГГА Владимир Бондаренко.

Координацию вопросов, связанных с подготовкой к празднованию, будет осуществлять Департамент культуры.

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Общегородские мероприятия, посвященные Дню столицы и Дню Киева, начнутся 24 мая. В этот день в Национальном историко-архитектурном музее «Київська фортеця» («Киевская крепость») состоится фестиваль здорового поколения «Крепость. Киев» при участии украинских этно-рок-групп.

С 24 до 29 мая в Городе спорта в Гидропарке будет проходить Чемпионат Европы по пляжному футболу, а на Андреевском спуске до 1 июня будет проходить Фестиваль искусств.

Торжественное вручение художественной премии «Киев» запланировано на 29 мая. В Музее истории города Киева награды получат лучшие мастера искусств столицы в области литературы, киноискусства, музыкальной композиции, театрального и изобразительного искусства, журналистики и народного декоративного творчества.

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30, 31 мая и 1 июня состоятся международные соревнования Race Horizon Park по велосипедному спорту на шоссе. 31 мая также состоится велопарад, посвященный Дню Киева. Планируется организовать детский и большой круг велопарада с разными маршрутами.

Кроме того, в эти дни запланированы парусная регата, Киевский открытый фестиваль воздушных змеев, фестиваль национально-культурных общин «Этнический веночек Киева», открытый кубок города по воздухоплавательному спорту.

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На Певческом поле в рамках художественного проекта «Ми славимо великий, вічний Київ!» («Мы славим великий, вечный Киев!») состоится праздничный гранд-концерт мастеров классической музыки и праздничный фейерверк, а на Оболонской набережной – молодежный рок-концерт.

Также на Оболонской набережной 31 мая можно будет посетить международный фестиваль «Парад культур», который предусматривает шествие представителей 42 стран мира и концертную программу.

31 мая - 1 июня на стадионе «Спартак» будет проходить международный детский турнир по регби.

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Кроме того, планируется проведение культурно-художественных мероприятий в парке «Победа» и парке «Партизанская слава».

1 июня на Певческом поле состоятся городской конкурс среди старшеклассников «Киевский вальс» и праздничная культурно-художественная программа «На срібнім березі Дніпра слов’янська золота столиця!» («На серебряном берегу Днепра славянская золотая столица!»).

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Также 1 июня на эстраде Крещатого парка возле арки Дружбы народов запланирован международный турнир по кикбоксингу.

С 7 до 9 июня в Боярке пройдет ІІ этап Всеукраинской детско-юношеской военно-патриотической игры «Сокол».

Как сообщал УНИАН, 7 апреля стало известно, что в этом году празднование Дня Киева состоится 31 мая в связи с тем, что 25 мая – день выборов (обычно мероприятия ко Дню Киева проходят в последних субботу и воскресенье мая).