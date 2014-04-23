Число погибших в результате взрыва на АЗС возросло до 6 человек

Об этом сообщил председатель Киевской ОГА Владимир Шандра на своей Facebook-странице.

"Только что стало известно, что в Переяслав-Хмельницкой районной больнице Киевской области умерла одна из пострадавших. Ее состояние оценивалось как крайне тяжелое", - написал он.

"Врачи весь день боролись за ее жизнь - операцию проводила бригада киевских специалистов, но от полученных травм женщина скончалась", - добавил Шандра.

Читайте такжеВ Киевской области произошел взрыв на АЗС, есть погибшие

Напомним, 22 апреля в 08:40 до 27-й государственной пожарно-спасательной части г. Переяслав-Хмельницкий поступило сообщение о взрыве на территории автозаправочной станции, на 49-м километре трассы Киев-Золотоноша.

В 08:45, прибыв на место происшествия, спасатели установили, что взрыв с последующим горением произошел в административном здании автозаправочной станции "БРСМ".

ГСЧС сначала сообщала о 1 погибшем человеке и 6 пострадавших. Впоследствии стало известно, что погибло 5 человек, и 5 пострадавших сейчас находятся в больнице города Переяслав-Хмельницкий.

В милиции причиной взрыва на АЗС в Киевской области называют утечку газа. Рассматривается также версия о диверсии.

Владельцы АЗС утверждают, что причиной стал террористический акт.