Эксперты рассказали об особенностях мэрской кампании в Киеве

10:31, 23 апреля 2014
Киев
0

Ключевой особенностью выборов, которые начались в Киеве, будет борьба личностей, а не идей или программ. 

Эту тенденцию можно проследить на всеукраинском уровне

Такое мнение высказал президент Украинской академии политических наук Николай Михальченко.

«На этих выборах ключевую роль будут играть личные качества кандидатов. Сегодняшняя ситуация в стране и городе ставит перед политиками конкретные проблемы, которые очевидны для всех. Не будет ничего удивительного в том, что программы и кандидатов в мэры столицы, и партий на выборах в Киевсовет будут во многом похожи. Поэтому люди будут голосовать на эмоциональном уровне – за кандидатов, которые на их взгляд являются честными и решительными», - сказал политолог. - «Золотых гор никто обещать не будет, потому что люди сразу почувствуют фальшь популизма».

По словам эксперта, эту тенденцию можно проследить на всеукраинском уровне.

“Что бы ни делала Тимошенко, Порошенко остается в лидерах. Избиратель просто не верит Юлии Владимировне, и ей нужно очень постараться, чтобы вернуть былое доверие», - сказал Михальченко.

«На столичном уровне ситуация похожа. УДАР и Виталий Кличко имеют высокий рейтинг, потому что в течение многих предыдущих лет они боролись с властью и отстаивали - причем успешно - интересы киевлян. Они вырастили в киевлянах веру в себя. Сегодня избиратель мыслит категориями «ну, Кличко, как минимум, не обманет». И это работает на результат» , - сказал Михальченко.

Эксперт также считает, что «среди кандидатов, которые озвучили готовность участвовать в выборах мэра Киева, есть и другие лидеры, которым верят. Но они менее известны, имеют меньший опыт работы на столичном уровне».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter