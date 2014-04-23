Эксперты рассказали об особенностях мэрской кампании в Киеве

Такое мнение высказал президент Украинской академии политических наук Николай Михальченко.

«На этих выборах ключевую роль будут играть личные качества кандидатов. Сегодняшняя ситуация в стране и городе ставит перед политиками конкретные проблемы, которые очевидны для всех. Не будет ничего удивительного в том, что программы и кандидатов в мэры столицы, и партий на выборах в Киевсовет будут во многом похожи. Поэтому люди будут голосовать на эмоциональном уровне – за кандидатов, которые на их взгляд являются честными и решительными», - сказал политолог. - «Золотых гор никто обещать не будет, потому что люди сразу почувствуют фальшь популизма».

По словам эксперта, эту тенденцию можно проследить на всеукраинском уровне.

“Что бы ни делала Тимошенко, Порошенко остается в лидерах. Избиратель просто не верит Юлии Владимировне, и ей нужно очень постараться, чтобы вернуть былое доверие», - сказал Михальченко.

«На столичном уровне ситуация похожа. УДАР и Виталий Кличко имеют высокий рейтинг, потому что в течение многих предыдущих лет они боролись с властью и отстаивали - причем успешно - интересы киевлян. Они вырастили в киевлянах веру в себя. Сегодня избиратель мыслит категориями «ну, Кличко, как минимум, не обманет». И это работает на результат» , - сказал Михальченко.

Эксперт также считает, что «среди кандидатов, которые озвучили готовность участвовать в выборах мэра Киева, есть и другие лидеры, которым верят. Но они менее известны, имеют меньший опыт работы на столичном уровне».