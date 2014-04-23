Пригородные маршрутки-нелегалы заполонили Киев - Общественный совет

Об этом заявила председатель Общественного совета при КГГА Марина Бурмака, ссылаясь на данные специалистов.

«Ежедневно около 15 тысяч пригородных маршруток незаконно курсируют по улицам столицы, хотя их легальные маршруты заканчиваются при въезде в Киев. Ни городская администрация, ни областная не контролируют их безопасность и качество обслуживания пассажиров. Кроме того, это приводит к усилению заторов, дополнительной нагрузке на городские автодороги и ухудшению экологии», - сообщила Марина Бурмака в своем блоге, размещенном на персональном сайте.

По ее словам, специалисты уже признали, что эти перевозки осуществляются практически неуправляемо, с нарушением паспортов маршрутов и ряда законодательных норм. Такая анархия в сфере перевозок привела к образованию стихийных автостанций на конечных остановках рядом со станциями метро «Харьковская», «Бориспольская», «Академгородок», «Святошин», «Лыбидская», «Житомирская», «Героев Днепра», «Нивки», «Лесная», «Черниговская», откуда отправляются автобусы – вместоавтостанций «Дачная», «Южная», «Дарница», «Выдубичи», как это предусмотрено в паспортах маршрутов.

Общественный совет при КГГА обратился к руководителю столичной администрации Владимиру Бондаренко с конкретными предложениями, как навести порядок в этом сегменте транспортных услуг. В частности, общественные активисты и специалисты-транспортники предлагают задействовать Укртрансинспекцию, чтобы та сделала ревизию документации на право перевозок на пригородных маршрутах, направляющихся в Киев.

«Нужен анализ предприятий и предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров, их маршрутов, а также конечных остановок – задекларированных на бумаге и фактических», - считает Марина Бурмака.

Киевская областная администрация, которая отвечает за междугородные перевозки, не должна проводить новые конкурсы перевозчиков до решения проблемных вопросов. В дальнейшем же следует согласовывать паспорта маршрутов с киевским управлением ГАИ и КГГА. А нелегальные автостанции возле метрополитена и железнодорожного вокзала следует закрыть волевым решением, считают в Общественном совете.

«Отдельный вопрос – качество перевозок, - добавляет Марина Бурмака. - Недавно киевские перевозчики, подняв цену на проезд в связи с подорожанием топлива, обязались поднять и обслуживания пассажиров на новый уровень. Речь идет о единой униформе для водителей, инструктаже по их этике в общении с пассажирами, эстетическом оформлении салонов и безопасности машин. Однако, в ситуации, когда с киевскими перевозчиками незаконно «конкурируют» междугородные, эффект от таких реформ в восприятии киевлян будет размыт. Поскольку, как оказывается, почти 70% всех маршруток, которые курсируют Киевом, на самом деле являются пригородными!»

В Украине, которая окончательно определилась с курсом на евроинтеграцию, цивилизованный транспорт должен стать неотъемлемой частью обеспечения качества жизни граждан, - убеждена Марина Бурмака.