В собственность Киева будет возвращен Гостиный двор, книжный магазин "Сяйво", а также ипподром - Бондаренко

Об этом он заявил журналистам после пресс-конференции.

"Мы вернули в собственность Киева книжный магазин "Сяйво", Дом актера, остались только юридические нюансы. Мы схватили и затащили за хвост Киевский ипподром, который вырывался, мы будем возвращать в Киев такое уникальное медицинское учреждение, как Центр сердца, который просто бездарно отдали и киевляне были лишены лечения, стадион "Старт", который сын Николая Азарова хотел застроить", - подчеркнул он.

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Кроме того, он добавил, что поставил задачу начать поднятие всей юридической базы по Гостиному двору, который хотел присвоить сын Януковича.

Как сообщал УНИАН ранее, с сегодняшнего дня по 30 апреля включительно продлится прием городской территориальной избирательной комиссией документов для регистрации кандидатов на должность городского председателя столицы.