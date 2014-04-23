Кличко выдвинули кандидатом в мэры Киева

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

Также конференция городской организации “УДАРа” выдвинула кандидатов в депутаты Киевсовета по списку и в мажоритарных округах.

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Кличко подчеркнул, что его первоочередная задача - уничтожить барьеры, которые мешают столице свободно и успешно развиваться.

“Поэтому первый наш приоритет – борьба с коррупцией. Это и прозрачный бюджет Киева, и увольнение коррумпированных чиновников. Власть в столице должна быть подконтрольной общине. Второй приоритет – привлечение инвестиций. Как украинских, так и иностранных. Третье – направление бюджета Киева на потребности киевлян”, - отметил Кличко.

По его словам, сегодня основная цель - сделать Киев европейским городом, который станет примером для превращения Украины в европейскую страну.

“Мы идем на выборы в Киеве, чтобы реализовать нашу программу. Наша цель – получить большинство в Киевсовете, которое во взаимодействии с нашей фракцией в Верховной Раде сможет наконец решить основные проблемы жизни столицы и ее жителей. И я уверен: изменения начнутся с Киева”, – подчеркнул Кличко.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 апреля, в Киеве начинается прием городской территориальной избирательной комиссией документов для регистрации кандидатами на должность городского головы столицы.

Выборы мэра столицы и депутатов Киевсовета будут проходить в один день с выборами президента Украины 25 мая.