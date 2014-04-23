Бондаренко рассказал, каким видит обновленный Майдан Независимости

Киевская городская государственная администрация рассматривает возможность превращения Майдана в культурно-мемориальный комплекс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель КГГА Владимир Бондаренко сегодня во время пресс-конференции.

«Мы сегодня рассматриваем возможность привлечения к мемориальному комплексу целого ряда сооружений, которые находятся вокруг Майдана, – это филармония, Арка Дружбы народов, поворот на улицу Грушевского, Европейская площадь, Украинский дом, Дом профсоюзов, консерватория и другие – это должно стать мемориальной средой, культурным центром города Киева, где будут все возможности для тех, кто занимается разными видами искусств и творчества. И Главпочтамп, возможно, будет перепрофилирован со временем», - отметил он.

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«Я подчеркиваю, что зона Майдана должна быть совсем изменена, не должно там быть «йолки» и «майдансов», - это однозначно», - отметил Бондаренко.

Также председатель КГГА заверил, что брусчатка в центре Киева будет восстановлена. «У нас есть консенсус по этому поводу, она будет другого цвета, как память о тех событиях, она будет показывать ту конфигурацию тех пятен, которые были», - сказал он.

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Кроме того, Бондаренко вместе с министром культуры Украины Евгением Нищуком объявили о начале подготовительного этапа к проведению Всеукраинского открытого конкурса на определение лучшей идеи Мемориального комплекса Героям Небесной сотни в Киеве.

Конкурс организован Департаментом градостроительства и архитектуры совместно с Министерством культуры Украины.

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«Это должна быть совместная большая работа, этот проект должен быть согласован всеми, это должен быть проект, от которого будут наворачиваться слезы, который должен затрагивать и показывать ту боль и ту героическую страницу, которая поведет Украину в другое русло, которая станет той памятью, перед которой каждый должен нести большую ответственность», - сказал Нищук.

«Конкурс имеет несколько этапов, он имеет несколько предложений по месту расположения основных конкурсных объектов, выделены зоны – там стоят и крестики, и маленькие мемориальные камни, разные скульптурки, мы это все сохраним как память о майдановском творчестве», - заметил Бондаренко.