В Киеве ограничат движение по Южному мосту и мосту Метро

В Киеве ограничат движение транспорта по мосту Метро и Южному мостовому переходу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, сегодня, 23 апреля, в 22:00 работники КП «Киевавтодормост» начнут подготовительные работы к ремонту дорожного покрытия на мосту Метро, которые продлятся до 04:00 24 апреля.

В связи с чем движение автотранспорта в первой полосе движения (в направлении левого берега) будет частично ограничено.

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В период с 10:00 до 17:00 24 апреля на указанном участке автопроезда дорожники будут вкладывать асфальтобетон. Движение транспорта также ограничат.

Параллельно ремонтные работы будут проводиться на Южном мостовом переходе. В связи с этим с 22:00 23 апреля до 04:00 24 апреля, а также с 10:00 до 17:00 24 апреля движение автотранспорта будет частично ограничено в первой полосе движения мостового перехода (в направлении левого берега).

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КК «Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.