В апреле из центра Киева коммунальщики вывезли около 2 тысяч кубометров мусора

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, дорожные бригады уже убрали от пескомета более 1137 км автодорог, что составляет 92 % от плана. За последний месяц из центральной части Киева коммунальщики вывезли около 2 тысяч кубометров накопленного мусора и других отходов.

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В коммунальной корпорации также отметили, что всего с начала проведения акций протеста в городе из Шевченковского и Печерского районов вывезли более 11 тысяч кубометров мусора.

Как отмечается в сообщении, также в столице ликвидировали 3 стихийные свалки отходов.

Продолжается подготовка сетей сливоприемных канализации к пропуску дождевых осадков. Работники участков по содержанию гидротехнических сооружений провели ревизию и очистили 73 % водостоков и обзорных колодцев.

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Также, как отмечают в сообщении, в Киеве продолжается ликвидация ям на улично-дорожной сети и восстановление асфальтобетонного покрытия в местах аварийных разрытий. Сейчас работы выполнены на участках общей площадью более 30 тыс. кв. г.

Напомним, ранее сообщалось, что по поручению председателя КГГА с 2 апреля временно приостановлен прием документов на соответствие намерений заказчика относительно места расположения временных сооружений и на оформление паспортов привязки.