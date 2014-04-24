Прокуратура Киева начала проверку Лукьяновского СИЗО

Генеральной прокуратурой Украины совместно с прокуратурой города Киева начата комплексная проверка по соблюдению прав заключенных в Киевском следственном изоляторе.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Киева.

«Правоохранительными органами с привлечением специалистов контролирующих органов будет дана оценка материально-бытовым условиям содержания заключенных, их медико-санитарному обеспечению, переписке, качеству питания и тому подобное», - говорится в сообщении.

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Кроме того, прокуратурой столицы поручено провести проверку случаев нечеловеческого обращения с заключенными, которые были изложены в отчете Европейского комитета по предотвращению пыток и нечеловеческого поведения по результатам проверки в октябре 2013 года.