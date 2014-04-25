Партия регионов не будет выдвигать кандидата на должность мэра Киева - Шуфрич
Народный депутат от Партии регионов Нестор Шуфрич заявил, что ПР не будет выдвигать кандидата на должность Киевского городского председателя. Шуфрич также сообщил, что он возглавил список этой политической силы на выборах в киевский городской совет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил народный депутат от Партии регионов Нестор Шуфрич.
“Мы это не скрывали. Мы готовили к этим выборам (экс-председателя КГГА) Александра Попова. Но, к сожалению, события, имевшие место 29 ноября (разгон «Беркутом» Евромайдана в центре Киева - УНИАН), а затем попытка сделать его виновным в тех событиях, к которым он был абсолютно не причастен, создали соответствующие условия, при которых ему баллотироваться было бы, конечно, сложно”, - объяснил Шуфрич.Читайте такжеКличко выдвинули кандидатом в мэры Киева
По его словам, Попов принял решение воздержаться от этих выборов и, “выражая максимальное уважение к нему, было принято решение не менять кандидатуру, а воздержаться вообще от участия в выборах Киевского городского головы”.
По словам Шуфрича, на этой конференции был определен избирательный список кандидатов в депутаты Киевсовета.Читайте такжеПолитолог назвал главную интригу выборов в Киеве
Шуфрич сообщил, что в первую пятерку вошли, кроме него, и.о. председателя Владимир Филипов (будет руководителем избирательного штаба на выборах в Киевсовет), и.о. председателя Голосеевской райорганизации партии Вадим Иванченко, заместитель председателя Днепровской райорганизации партии Анатолий Павленко и представитель государственного предприятия “Антонов” Сергей Трошин.
Шуфрич отметил, что лозунгом избирательной кампании станет: “Киев должен быть сильным”.
Отвечая на вопрос УНИАН, Шуфрич уточнил, что всего в списке 60 кандидатов, и он рассчитывает, что после выборов удастся сформировать фракцию в Киевсовете из 10-13 депутатов.