Партия регионов не будет выдвигать кандидата на должность мэра Киева - Шуфрич

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил народный депутат от Партии регионов Нестор Шуфрич.

“Мы это не скрывали. Мы готовили к этим выборам (экс-председателя КГГА) Александра Попова. Но, к сожалению, события, имевшие место 29 ноября (разгон «Беркутом» Евромайдана в центре Киева - УНИАН), а затем попытка сделать его виновным в тех событиях, к которым он был абсолютно не причастен, создали соответствующие условия, при которых ему баллотироваться было бы, конечно, сложно”, - объяснил Шуфрич.Читайте такжеКличко выдвинули кандидатом в мэры Киева

По его словам, Попов принял решение воздержаться от этих выборов и, “выражая максимальное уважение к нему, было принято решение не менять кандидатуру, а воздержаться вообще от участия в выборах Киевского городского головы”.

По словам Шуфрича, на этой конференции был определен избирательный список кандидатов в депутаты Киевсовета.Читайте такжеПолитолог назвал главную интригу выборов в Киеве

Шуфрич сообщил, что в первую пятерку вошли, кроме него, и.о. председателя Владимир Филипов (будет руководителем избирательного штаба на выборах в Киевсовет), и.о. председателя Голосеевской райорганизации партии Вадим Иванченко, заместитель председателя Днепровской райорганизации партии Анатолий Павленко и представитель государственного предприятия “Антонов” Сергей Трошин.

Шуфрич отметил, что лозунгом избирательной кампании станет: “Киев должен быть сильным”.

Отвечая на вопрос УНИАН, Шуфрич уточнил, что всего в списке 60 кандидатов, и он рассчитывает, что после выборов удастся сформировать фракцию в Киевсовете из 10-13 депутатов.