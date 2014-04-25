Омельченко выдвинули кандидатом в мэры Киева

Партия “Единство” выдвинула на должность городского головы Киева экс-председателя КГГА, бывшего мэра столицы Александра Омельченко.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на внеочередной конференции партии, которая состоялась в Доме учителя.

Также была утверждена первая пятерка кандидатов в депутаты Киевсовета. Среди них - Омельченко, президент Строительной палаты Украины Петр Шилюк, председатель наблюдательного совета «Киевэнерго» Иван Плачков, председатель Киевского городского совета профсоюзов Валентин Мельник и председатель правления ПАО “Авант-Банк” Вениамин Лебедев.

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Выступая перед участниками конференции, Омельченко заявил, что только объединив киевлян можно получить их доверие на управление городом.

“Мы поднимем Киев из руин, мы обновим бюджет, и он полностью будет реальным, чтобы обеспечить потребности киевлян, бюджетников - коммунальщиков, врачей, учителей. Я не говорю уже о том, что нужно развивать город”, - сказал Омельченко.

При этом он отметил, что если бы он имел полномочия, то ввел бы процедуру принесения присяги на верность Киеву и киевлянам с последующей ответственностью за свою работу каждому кандидату в мэры и кандидату в депутаты Киевсовета.

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По словам Омельченко, ему постоянно больно смотреть, во что за последние годы превратили Киев те, кто возглавлял столицу после него.

Омельченко заверил, что у него достаточно сил и знаний для возобновления нормальной жизнедеятельности столицы Украины.

Также на конференции было принято решение составить и утвердить список кандидатов в депутаты Киевсовета, которые будут выдвигаться на выборы от партии “Единство”, на следующей конференции, которая состоится в ближайшее время.