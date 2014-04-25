Почти 70% киевлян положительно оценивают роль Народной самообороны - опрос

Нынешнюю роль Народной самообороны (Майдана) положительно оценивают 66,3% киевлян, отрицательно – 14,1%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Центром Разумкова, которые сегодня на пресс-конференции озвучил заместитель директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко.

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В то же время, к общественной страже (отрядам самообороны в отдельных районах Киева) положительно относятся 59% опрошенных, отрицательно – 18,3%.

К роли “Правого сектора” положительно относятся 36,3%, отрицательно – 36,9% опрошенных.

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В то же время на вопрос, как бы они оценили нынешнюю общественно-политическую ситуацию в Киеве, респонденты ответили следующим образом: 39,7% считают ее напряженной, 23,1% - острой и конфликтной, 16,7% - спокойной и благополучной, 16,6% - взрывоопасной. Не смогли ответить на этот вопрос 4% киевлян.

*** Исследование было проведено социологической службой Центра Разумкова в Киеве с 11 по 17 апреля 2014 года. Всего опрошено 2039 респондентов в возрасте старше 18 лет.