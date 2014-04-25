Политолог: доверие к Кличко в Киеве вне конкуренции

Такое мнение, комментируя результаты соцопроса центра Разумкова в Киеве, высказал политолог Владимир Фесенко.

«Анализируя результаты соцопроса, стоит сказать, что рейтинг в 35% среди всех киевлян и почти 40% среди тех, кто точно решил идти на выборы, как для старта кампании, очень значителен. Особенно, если учесть тот факт, что среди других кандидатов не видно тех, которые могли бы составить Кличко серьезную конкуренцию. Возможно, приблизиться к лидеру есть шанс у нынешнего главы КГГА Владимира Бондаренко – раньше выдвиженцы Блока Тимошенко в итоге получали лучший результат, чем им давали соцопросы. Но сейчас время изменилось – Тимошенко и БЮТ не настолько популярны. Они уступили дорогу новым политическим тяжеловесам – Порошенко, Кличко, УДАРу», – сказал эксперт.

«Кроме того, я бы обратил внимание на такой показатель, как уровень доверия. Кличко здесь вообще вне конкуренции – ему доверяют больше половины киевлян, в то время как у того же Бондаренко баланс доверия 14%. На эти выборы подавляющее большинство кандидатов пойдет с одинаковыми месседжами, продиктованными временем и ситуацией. Поэтому кредит доверия к политику будет играть как никогда большую роль. Когда политики предлагают сходные вещи, избиратель отдает предпочтение тому, кому больше доверяет», – отметил политолог.

«Что касается рейтинга партий, то здесь высокий показатель УДАРа также логичен. Киевляне понимают, что будущий мэр должен опираться на собственную политическую силу в Киевсовете – это позволит ему работать более эффективно. Поэтому предпочитают УДАР другим политическим силам, чьи кандидаты имеют гораздо меньшие шансы возглавить город. Кроме того, давайте не забывать, что у партии Кличко хорошая «кредитная история». Они очень четко и последовательно проводили политику, созвучную чаяниям киевлян, – выступали против дерибана бюджета и киевской земли, боролись с застройщиками и так далее. В общем, можно констатировать, что в будущем Киевсовете тон будет задавать УДАР», – сказал Фесенко.

По его словам, «несложно заметить, что рейтинг БЮТ в столице упал, но это тенденция по всей Украине». «В Киевсовете, возможно, на незначительном уровне будет представлена Европейская партия Катеринчука – в основном за счет того, что на протяжении последних лет ее лидер вел активную кампанию в столице. Также впервые в Киевсовет войдет «Свобода». Из неожиданностей можно отметить «околобарьерный» рейтинг Радикальной партии Олега Ляшко. Возможно, эта партия, а также «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко, также пройдут », – сказал Фесенко.

Как сообщалось, лидер партии «УДАР» Виталий Кличко уверено лидирует среди возможных кандидатов на должность Киевского городского главы, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Центром Разумкова в Киеве с 11 по 17 апреля.

Согласно опросу, среди избирателей, которые готовы принять участие в выборах и определились со своим кандидатом, за В.Кличко готовы проголосовать 52,5%, за нынешнего главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Владимира Бондаренко – 10,5%, лидера «Европейской партии Украины» Николая Катеринчука – 9,4%.

Также среди избирателей, которые намерены принять участие и определились со своим выбором, 42,1% проголосовали бы за партию «УДАР», ВО «Батькивщину» – 15,4%, ВО «Свобода» – 9,7%, партию «Солидарность» – 8,2%, Европейскую партию Украины – 6,4%, Радикальную партию О.Ляшко – 3,8%, партию «Гражданская позиция», - 3,1%.