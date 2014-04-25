В Киеве горел «Пивзавод на Подоле», который находится на ул. Фрунзе.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.

"25 апреля в 15:08 по номеру 101 поступило сообщение о пожаре по ул. Фрунзе в Киеве. На место вызова оперативно прибыли сотрудники 14-й государственной пожарно-спасательной части и выяснили, что горит утеплитель цистерны, расположенной на территории завода", - отмечается в сообщении.

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На месте происшествия работали 3 единицы специальной и пожарной техники и около 15 человек личного состава ГСЧС Украины.

Отмечается, что локализация горения на площади 10 кв. м зафиксирована в 15:55, ликвидация - в 16:08.