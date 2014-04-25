Кличко зарегистрировали кандидатом в мэры Киева

Киевская городская избирательная комиссия зарегистрировала лидера партии «УДАР» Виталия Кличко кандидатом на должность городского головы столицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "УДАРа", соответствующее постановление принято сегодня.

Кроме того, согласно с постановлением, Кличко выдано удостоверение кандидата на должность Киевского городского головы. Удостоверение выдано под номером 1. Комиссия также зарегистрировала 4 доверенных лиц Кличко.

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Документы для регистрации кандидатом в мэры Кличко подал сегодня утром.

Член комиссии Галина Билык сказала Кличко, что он сдал свои документы для регистрации кандидатом в мэры вторым, до него успел сдать документы Иван Салий.

В интервью журналистам Кличко сообщил, что в ближайшее время будет презентована программа первых шагов, которые он и его команда планируют реализовать в столице для улучшения жизни киевлян. По его словам, каждый шаг будет согласован с киевлянами. Среди важнейших мероприятий - реформа ЖКХ, которая должна сделать жизнь в городе комфортной, а также вернуть киевлянам самоуправление, сказал лидера «УДАРа».

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Кличко заверил, что имеет команду, которая сможет реализовать ожидания киевлян.

“Проблемы Киева мы знаем, и самое главное для каждого из членов нашей команды - реализовать ожидания киевлян. У нас нет много времени, поскольку это внеочередные выборы, и в этот промежуток времени мы должны показать результат”, - отметил Кличко.

Кличко сообщил, что у него и представителей его команды запланированы в ходе избирательной кампании многочисленные встречи с киевлянами.