Партия «За Украину!» выдвинула Кириленко кандидатом в мэры Киева
19:18, 25 апреля 2014Киев
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Об этом сообщили в пресс-службе партии.
Кириленко выдвинули кандидатом в мэры Киева / Радио Свобода
Партия «За Украину!» выдвинула Кириленко на должность мэра Киева
Конференция киевской городской организации партии «За Украину!» выдвинула кандидатуру Вячеслава Кириленко на должность Киевского городского председателя.
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Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе партии «За Украину!».
Также было принято решение о выдвижении списка кандидатов в депутаты Киевского городского совета от партии «За Украину!» и кандидатов в мажоритарных округах.
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