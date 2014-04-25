Партия «За Украину!» выдвинула Кириленко кандидатом в мэры Киева

19:18, 25 апреля 2014
Киев
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Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Радіо Свобода

Партия «За Украину!» выдвинула Кириленко на должность мэра Киева

Конференция киевской городской организации партии «За Украину!» выдвинула кандидатуру Вячеслава Кириленко на должность Киевского городского председателя.

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Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе партии «За Украину!».

Также было принято решение о выдвижении списка кандидатов в депутаты Киевского городского совета от партии «За Украину!» и кандидатов в мажоритарных округах.

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