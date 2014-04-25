Завтра в Киеве откроется выставка "сокровищ Януковича"
В субботу, 26 апреля, в Национальном художественном музее Украины откроется выставка "Кодекс Межигорья", куда войдут предметы из Межигорья и имения Пшонки.
Об этом УНИАН сообщили организаторы выставки.
"Сначала публичная презентация ("сокровищ" - УНИАН) не входила в планы музея. И когда залы первого этажа начали заполняться разным добром, которое излучало специфическую «ауру» и провоцировало, было решено, что общественность должна это увидеть и сделать свои выводы", - сказано в сообщении.
Приглашенный музеем куратор художник Александр Ройтбурд предложил построить экспозицию по принципу книги-описания, чтобы избежать ценностной оценки и "не мешать предметам говорить и свидетельствовать".
Читайте также"Правый сектор" передал часть "сокровищ" Пшонки в музейНад воплощением идеи публичной презентации работали художники Александр Бурлака и Иван Мельничук, которые в своей художественной практике "критически переосмысливают пространство с его предметной и смысловой нагрузкой"
Во время экспонирования запланированы встречи с художниками, арт-критиками, политиками, представителями властных институтов, узкими специалистами, открытые дискуссии и иные публичные мероприятия.
Выставка продлится до 27 июля.