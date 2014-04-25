Завтра в Киеве откроется выставка "сокровищ Януковича"

Об этом УНИАН сообщили организаторы выставки.

"Сначала публичная презентация ("сокровищ" - УНИАН) не входила в планы музея. И когда залы первого этажа начали заполняться разным добром, которое излучало специфическую «ауру» и провоцировало, было решено, что общественность должна это увидеть и сделать свои выводы", - сказано в сообщении.

Приглашенный музеем куратор художник Александр Ройтбурд предложил построить экспозицию по принципу книги-описания, чтобы избежать ценностной оценки и "не мешать предметам говорить и свидетельствовать".

Читайте также"Правый сектор" передал часть "сокровищ" Пшонки в музейНад воплощением идеи публичной презентации работали художники Александр Бурлака и Иван Мельничук, которые в своей художественной практике "критически переосмысливают пространство с его предметной и смысловой нагрузкой"

Во время экспонирования запланированы встречи с художниками, арт-критиками, политиками, представителями властных институтов, узкими специалистами, открытые дискуссии и иные публичные мероприятия.

Выставка продлится до 27 июля.