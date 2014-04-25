«Батькивщина» выдвинула кандидатом в мэры Киева Бондаренко

Об этом сообщает пресс-служба киевской организации «Батькивщины».

«Мы считаем Владимира Бондаренко подходящей кандидатурой, хозяйственником, политиком, серьезным специалистом по коммунальному хозяйству, автором законопроектов в этой сфере, которые помогут разрушить схемы коммунальной монополизации как в Киеве, так и по всей стране. Уверен, что эти знания помогут ему в борьбе с кризисными явлениями, со старыми схемами политического устройства времен Януковича, Фирташа, Черновецкого и других», - заявил глава столичной ячейки «Батькивщины», народный депутат Юрий Одарченко.

В свою очередь Бондаренко отметил, что готов работать в команде на благо родного города: «Доверие соратников и киевлян будет тем фундаментом, который позволит мощнее работать и приложить немало усилий к работе для того, чтобы и потомки киевлян вспоминали, как умеют работать соратники Тимошенко».

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Также конференция Киевской городской организации политической партии ”ВО”Батькивщина” выдвинула кандидатов в депутаты Киевсовета по списку и по мажоритарным округам. В первую пятерку списка от «Батькивщины» в Киевский городской совет вошли Владимир Бондаренко, Татьяна Мелихова, Игорь Луценко, Александр Федоренко и Иван Крулько.

Выборы мэра Киева и депутатов в Киевский городской совет состоятся 25 мая 2014 вместе с выборами президента Украины.