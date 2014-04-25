«Свобода» выдвинула своего кандидата на мэра столицы
Общее собрание Киевской городской организации Всеукраинского объединения ”Свобода” выдвинуло кандидата на должность городского головы Киева Андрея Ильенко, руководителя киевской организации «Свободы».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.
«Только что общее собрание единодушно, более 200 голосами делегатов, утвердило Андрея Ильенко кандидатом на должность городского головы Киева», - сказал собеседник.
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Также он проинформировал, что собрание утвердило список кандидатов в депутаты Киевсовета. Возглавил его Юрий Левченко. Кроме него в первую пятерку вошли: Руслан Андрийко (руководитель молодежного крыла ВО ”Свобода”), Александр Симоненко (заместитель председателя Киевской ”Свободы”), Петр Кузык (свободовец, новоназначенный председатель Деснянской районной государственной администрации) и Александр Колисниченко (председатель Печерской районной в г.Киеве организации ВО ”Свобода”).