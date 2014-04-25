«Свобода» выдвинула своего кандидата на мэра столицы



Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Только что общее собрание единодушно, более 200 голосами делегатов, утвердило Андрея Ильенко кандидатом на должность городского головы Киева», - сказал собеседник.

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Также он проинформировал, что собрание утвердило список кандидатов в депутаты Киевсовета. Возглавил его Юрий Левченко. Кроме него в первую пятерку вошли: Руслан Андрийко (руководитель молодежного крыла ВО ”Свобода”), Александр Симоненко (заместитель председателя Киевской ”Свободы”), Петр Кузык (свободовец, новоназначенный председатель Деснянской районной государственной администрации) и Александр Колисниченко (председатель Печерской районной в г.Киеве организации ВО ”Свобода”).