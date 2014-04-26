Киевский зоопарк повысил цены на билеты

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе зоопарка.

“Повышение цен состоялось в связи с инфляционными процессами в Украине и увеличением расходов на содержание Киевского зоопарка, необходимостью проведения запланированных значительных объемов работ по улучшению благоустройства и озеленения территории при условии недостаточного финансирования из бюджета города на покрытие ежемесячно возрастающих цен и расходов на услуги и материальные ценности и в соответствии с международными стандартами”, - говорится в сообщении.Читайте такжеКиевскому зоопарку исполняется 105 лет

Стоимость входных билетов для взрослых теперь 50 грн (раньше – 40 грн).

Для детей до 16 лет, военнослужащих срочной службы, инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов I и ІІ групп, а также для участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС I категории – 20 грн (раньше – 15 грн).

Стоимость входных билетов для пенсионеров и студентов не изменилась и составляет, как и раньше, 25 грн.