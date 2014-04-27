В Киеве заметили неизвестную БРДМ с гражданскими номерами

01:48, 27 апреля 2014
Киев
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В Киеве на Лесном массиве группа неизвестных передвигалась на БРДМ (боевая разведывательно-дозорная машина), владельцы которой предлагали определенным гражданам проехаться на ней.

Как сообщает корреспондент УНИАН, указанное военное транспортное средство было замечен поздно вечером на Лесном проспекте.

БРДМ не имела каких-либо военных номеров, которые бы указывали на принадлежность машины к военному формированию, однако имела обычные номера, которые устанавливаются на гражданский транспорт.

Читайте такжеВ Луганске в милицию добровольно сдали целый арсеналВ частности, сзади транспортного средства был установлен номерной знак 57500 АА, выполненный черной краской на белом фоне.

О случае передвижения по городу БРДМ было сообщено сотрудникам милиции, которые пообещали принять меры, чтобы выяснить причины и обстоятельства появления боевой машины в городе и установить ее владельцев.

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