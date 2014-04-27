В Киеве заметили неизвестную БРДМ с гражданскими номерами
В Киеве на Лесном массиве группа неизвестных передвигалась на БРДМ (боевая разведывательно-дозорная машина), владельцы которой предлагали определенным гражданам проехаться на ней.
Как сообщает корреспондент УНИАН, указанное военное транспортное средство было замечен поздно вечером на Лесном проспекте.
БРДМ не имела каких-либо военных номеров, которые бы указывали на принадлежность машины к военному формированию, однако имела обычные номера, которые устанавливаются на гражданский транспорт.
Читайте такжеВ Луганске в милицию добровольно сдали целый арсеналВ частности, сзади транспортного средства был установлен номерной знак 57500 АА, выполненный черной краской на белом фоне.
О случае передвижения по городу БРДМ было сообщено сотрудникам милиции, которые пообещали принять меры, чтобы выяснить причины и обстоятельства появления боевой машины в городе и установить ее владельцев.