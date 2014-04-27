Через 28 лет после аварии на ЧАЭС в Киеве замерили уровень радиации

Киев без радиации. Замеры уровня излучения в потенциально опасных местах столицы дали утешительные результаты, говорится в сюжете ТСН.19:30, сообщает ТСН.ua.

Даже на предприятиях, где хранятся радиоактивные материалы, показатели на дозиметрах вдвое меньше критической отметки. При этом в центре Киева, на площади возле Национальной оперы, показатель выше - хотя тоже в пределах нормы.

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Эксперт по вопросам радиации Андрей Сливка объясняет, что такой результат может давать гранит, который имеет естественную радиацию, но опасности она не представляет. Так, специалисты призывают киевлян не бояться. Говорят, что страх для человека вреднее, чем излучение.

"С точки зрения нормы - такие места есть, не хотелось бы о них очень громко говорить, потому что вреда для организма именно они практически не делают, но вот страх, если людям сказать, что вы здесь живете или вы рядом проходите. Этот страх им очень навредит, гораздо больше, чем радиация", - убежден специалист.

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