В Киеве зарегистрировали уже 5 кандидатов на должность мэра

В Киеве зарегистрировано уже 5 кандидатов на должность городского головы на внеочередные местные выборы, назначенные на 25 мая.

Согласно обнародованным постановлениям от 26 апреля №№ 32-34, столичная территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами на должность Киевского городского головы Лесю Оробец, Николая Катеринчука и Людмилу Василенко.

Кроме того, днем раньше комиссия приняла решение о регистрации Ивана Салия кандидатом на должность городского головы.

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Как сообщал УНИАН, 25 апреля КГТИК зарегистрировала первого из кандидатов на должность Киевского городского головы - Виталия Кличко.

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Согласно постановлениям теризбиркома, по состоянию на утро 27 апреля зарегистрировано также свыше 50 кандидатов в депутаты Киевсовета в мажоритарных округах. Среди них уже известные в нынешнем составе Киевсовета лица: Алла Шлапак, Александр Пабат, Павел Тесленко. Также в списке - экс-руководитель Главного управления здравоохранения КГГА (времен мэрства Леонида Черновецкого) Людмила Качурова.