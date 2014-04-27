Медики сообщают о 14 пострадавших во время кровавой драки в Харькове

В Харькове в результате драки между сторонниками единой Украины и сепаратистами пострадали, по предварительным данным, 14 человек.

Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Харьковской облгосадминистрации Александр Галацан, пишет Медиапорт. По его словам, в больницу скорой и неотложной помощи доставлены 8 человек. Шести пострадавшим медики оказали помощь на месте.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter