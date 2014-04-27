Медики сообщают о 14 пострадавших во время кровавой драки в Харькове
22:27, 27 апреля 2014Киев
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В Харькове в результате драки между сторонниками единой Украины и сепаратистами пострадали, по предварительным данным, 14 человек.
Медики сообщают о 14 пострадавших во время кровавой драки в Харькове / МедиаПорт
Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Харьковской облгосадминистрации Александр Галацан, пишет Медиапорт.
По его словам, в больницу скорой и неотложной помощи доставлены 8 человек. Шести пострадавшим медики оказали помощь на месте.
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