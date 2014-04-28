В Киеве формируют новое спецподразделение милиции

Она будет охранять порядок в городе, бойцов можно будет узнать по черной форме и оружию, сообщает Сегодня.

«Новое подразделение набираем из всех желающих - контрактники, офицеры запаса, активисты Майдана, бывшие милиционеры и даже бармены. Главное условие - отсутствие судимостей и возраст до 45 лет. В подразделении будет 400 человек - отряды «Киев-1» и «Киев-2», - говорят в милиции.

В ведомстве признают, что для охраны порядка в Киеве не хватает милиционеров, да и события на востоке страны требуют усиления патрулей.

Читайте такжеБрат Голомши возглавил милицию Киевщины«Отбор и обучение кандидатов проходит в ускоренном режиме. Уже прошли отбор 150 человек. Из всех отказался лишь один. Для несения службы на улицах бойцам выдадут оружие - ПМ или АКУ. Бойцы будут нести службу по патрулированию и охране важных объектов», - поясняют в главке.

Кстати, на подготовку одного правоохранителя в училище милиции уходит более 6 месяцев. Но в отряд особого назначения принимают за месяц. Они проходят ускоренный курс подготовки: учат правовую базу и владение оружием.

Планировалось, что зарплата бойцов спецподразделения будет выше, чем у обычных милиционеров, которые получают около 2 тыс. грн (офицеры — 2,5—3 тыс. грн).

«Все зависит от финансирования. Точные ставки пока неизвестны. Ребят оденем в форму черного цвета. Ее дизайн разрабатывается, она будет максимально удобной», — говорят в милицейском главке.