Киевские депутаты придумали, как смягчить для населения последствия роста тарифов ЖКХ

Такое мнение высказал депутат Киеврады VI созыва от партии "УДАР" Андрей Странников.

По мнению депутата, заботиться об экономии должны не только потребители услуг, но и коммунальные предприятия, а главное — городская власть.

«Мы знаем, что правительством принято решение поднять цены на коммунальные услуги, на газ для населения. Это серьезно отразится на благосостоянии граждан. Смягчить последствия поможет расширенная программа субсидирования малообеспеченных слоев населения. Но есть и другие инструменты. Например, реализация программы по установке счетчиков потребления газа и воды в квартирах, а также потребления тепла в домах. Система оплаты за коммунальные услуги, основанная на расчетах площади квартир и количества жильцов, изжила себя еще в прошлом веке. Сегодня, благодаря этой системе, поставщики воды, газа и тепла заставляют потребителей платить за все потери при транспортировке, за неэффективные технологии очистки воды, за плохую теплоизоляцию подъездов и трубопроводов. Единственный способ бороться с этим — строгий учет потребления самими киевлянами», — считает Странников.

Депутат полагает, что такой подход заставит поставщиков коммунальных услуг изменить свое отношение к энергосбережению и модернизации мощностей и коммуникаций.

«Если люди не будут платить за потери тепла, то его поставщики вынуждены будут внедрять системы, при которых такие потери сведутся к минимуму. Если люди считают, что водопроводная вода не годится для питья и покупают питьевую воду в магазинах или набирают в бюветах — водоканалу придется внедрять европейские технологии очистки воды. Если зимой в киевских подъездах холодно — коммунальщикам придется вставить стекла и утеплить двери. Киевляне не должны платить за разгильдяйство чиновников и коммунальных предприятий, за услуги, которые они не получают или получают не в полном объеме», — убежден депутат.