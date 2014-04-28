В Киеве назвали один из путей преодоления коррупции в сфере коммунального имущества

«Прежде всего нужно восстановить справедливость в пользовании имуществом общины. Прежде всего мы должны вернуть в собственность города те объекты и земельные участки, которые были переданы определенным структурам с применением коррупционных схем. В первую очередь это объекты, расположенные в природоохранных зонах - на Трухановом острове, на Жуковом... Кроме этого, нужно пересмотреть решение о выделении земельных участков под застройку в исторической части города - ведь с теми темпами, которыми застраивается Старый Киев, мы рискуем очень скоро потерять историческое лицо нашего города», - подчеркнул Странников.

Читайте такжеПолитолог: доверие к Кличко в Киеве вне конкуренцииНапомним, находясь в оппозиции, УДАР неоднократно выступал против «дерибана» прежней властью имущества и земель столичной общины. Депутатам УДАРа в Киевсовете удалось предотвратить хищение сотен гектаров земли - они блокировали трибуну и не допускали принятия соответствующих решений большинством в Киевсовете. Следовательно, земельные решения, которые, несмотря на сопротивление оппозиции были приняты, пересмотрят, как только будет избран новый состав Киевсовета и мэр Киева , - завляют в партии.

Как сообщалось ранее, лидер УДАРа Виталий Кличко заявил о намерениях идти на выборы мэра столицы и рассматривается экспертами сегодня как наиболее вероятный победитель столичных гонок.