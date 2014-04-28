В Киеве на станции метро «Вокзальная» умер мужчина

В Киеве на станции метро « Вокзальная» сегодня умер мужчина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КП “Киевский метрополитен”, пассажир на контрольном пункте (где размещены пропускные автоматы на входе) потерял сознание. Ему срочно вызвали «скорую». Бригада медиков, прибывшая на место события, констатировала смерть мужчины.

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Как установлено, умерший 1973 года рождения, киевлянин.

На просьбу прокомментировать распространенную в СМИ информацию о том, что мужчина якобы был убит, в пресс-службе метрополитена отметили, что сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая изучает обстоятельства смерти.