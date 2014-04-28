Киевских чиновников хотят заставить ездить на общественном транспорте

Соответствующее обращение к главе КГГА было направлено 25 апреля.

Об этом на своем сайте сообщила председатель Общественного совета Марина Бурмака. По ее мнению, киевские чиновники начнут реагировать на жалобы относительно некачественного обслуживания в городском транспорте только тогда, когда будут вместе с людьми ездить на маршрутках и троллейбусах. Однако работники департамента транспортной инфраструктуры до сих пор эту инициативу общественности отвергали.

Как уже сообщалось, Общественный совет достиг прогресса, подтолкнув городских чиновников работать над улучшением качества услуг в маршрутном транспорте. Диалог относительно конкретных шагов в этом направлении продолжается в трехстороннем формате – к нему присоединились киевские перевозчики.

Был наработан трехсторонний протокол, который определил создание плана неотложных мер по исправлению недостатков, доработке типового договора между перевозчиками и департаментом транспортной инфраструктуры КГГА. Запланированы мероприятия по улучшению условий в городском транспорте для людей с инвалидностью.

Состав конкурсного комитета, определяющего перевозчиков на тех или иных маршрутах, должны обновить, сделать его работу открытой для общественности и журналистов. Кроме того, была достигнута договоренность о проведении специальных инструктажей для водителей по вопросам повышения культуры общения с пассажирами, оказания первой помощи пострадавшим в ДТП и т.д.. Путем опроса общественного мнения определят лучший и самый проблемный маршруты в Киеве.

Как подчеркивает Марина Бурмака, не достигнуто соглашение только в одном – чиновники в одностороннем порядке упорно вычеркивают из текста протокола принципиальное требование Общественного совета при КГГА, чтобы руководители департамента транспортной инфраструктуры сами пользовались маршрутным транспортом Киева.

«Такая практика вполне логична и соответствует стремлению людей к изменениям. Поэтому мы и предложили столичным чиновникам лучший способ знать проблемы граждан. Как оказалось, пересесть с седанов представительского класса в салон маршрутки - для них все еще ​​большое испытание», - считает Марина Бурмака.

Общественный совет от своего требования отступать не планирует, поэтому и направил официальное обращение к главе КГГА. Владимира Бондаренко просят отдельным распоряжением обязать руководство профильного департамента пользоваться общественным транспортом и информировать киевлян о конкретных шагах власти по исправлению недостатков.