В Киеве Ford врезался в троллейбус: 18 человек пострадали

"Сейчас случилось ужасное ДТП в Оболонском районе на пересечении улиц Белицкой и Вышгородской, 4.Как мне сообщил исполняющий обязанности начальника Управления Оболонской районной милиции Грузовой автомобиль с 30 тоннами песка врезался в троллейбус № 18. Предварительная причина - отказали тормозов. 18 пострадавших, 9 детей и 9 взрослых с различными степенями тяжести. Работают медики", - сообщил в соцсети Facebook Глава районной госдаминистрации Киева Николай Тихонов.

Как сообщили УНИАН очевидцы, сейчас движение транспорта в этом месте начинает понемногу возобновляться.

Сильно поврежденный троллейбус с места происшествия убрали, однако там все еще остается перевернутый самосвал и песок, который он перевозил. Песок сейчас убирают.

На месте аварии было много автомобилей «скорой», но сейчас все они уже разъехались.

По словам очевидцев, дети, которые находились в троллейбусе, ехали в кинотеатр, который расположен буквально в 50 метрах от места аварии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КП “Киевпасстранс”, из-за дорожно-транспортной аварии на пересечении улиц Белицкая и Вышгородская временно сокращен маршрут движения троллейбусов №18 — они курсируют от Майдана Незалежности до ул. Сырецкая.

Специальными службами на месте аварии проводится ликвидация последствий аварии. После чего движение маршрута №18 будет возобновлено полностью. Сейчас организовано автобусное сообщение от железнодорожной станции “Зенит” до ул. Сошенко.