Среди потерпевших в ДТП на Куренёвке - шесть детей, отмечают в ГАИ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления ГАИ г. Киева. (Ранее сообщалось о 9 пострадавших детях в этой аварии – УНИАН).

По данным ГАИ, сегодня в 12.35 на перекрестке улиц Вышгородская – Белицкая произошло дорожно-транспортное происшествие с тяжелыми последствиями.Читайте такжеВ Киеве КАМАЗ врезался в троллейбус: 18 человек пострадали

По предварительным данным, у грузового автомобиля «Форд», который перевозил песок, отказали тормоза. Машина покатилась и въехала в бок троллейбуса (маршрут №18), который двигался в сторону площади Шевченко. От удара троллейбус очутился на тротуаре, а салон засыпало песком.

На момент столкновения троллейбус был заполнен людьми на 70 процентов.

В результате ДТП 18 человек получили травмы, среди потерпевших шесть детей, в основном 2005 года рождения.

По предварительным данным, дети - пассажиры троллейбуса, ехали на экскурсию. Травмированные доставлены в больницу. Продолжается расследование происшествия.