Медики оказали помощь 22 пострадавшим в ДТП на Куреневке, 19 госпитализированы - КГГА

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

Взрослые госпитализированы в Больницу скорой помощи и Областную больницу Киева, дети - в «Охматдет» и 7-ю клиническую больницу.

Всем им оказывается необходимая медицинская помощь.Читайте такжеСреди потерпевших в ДТП на Куренёвке - шесть детей, отмечают в ГАИ

По информации «Киевпастранса», ДТП произошло сегодня в 12.30 на пересечении улиц Беличской и Вышгородской. Грузовой автомобиль, груженый песком, выполняя правый поворот на улицу Вышгородскую, перевернулся на левую сторону. Высыпавшийся из грузовика песок повредил стекло троллейбуса (маршрут № 18), который двигался в направлении площади Т. Шевченко.

На месте происшествия проводятся работы по ликвидации последствий ДТП.

Работа троллейбусного маршрута № 18, по информации «Киевпастранса», временно организована от Майдана Незалежности до ул. Сырецкой.

Кроме того, для перевозки пассажиров организовано временное автобусное сообщение от железнодорожной станции «Зенит» до улицы Сошенко.Читайте такжеВ Киеве КАМАЗ врезался в троллейбус: 18 человек пострадали

Как сообщал УНИАН, по данным ГАИ, ДТП произошло из-за отказа тормозов в грузовике. Машина покатилась, и въехала в бок троллейбуса. От удара троллейбус оказался на тротуаре, а салон засыпало песком.

На момент столкновения троллейбус был заполнен людьми на 70 процентов.

В ГАИ сообщали, что в результате ДТП 18 человек получили травмы, среди пострадавших шестеро детей, большинство 2005 года рождения. По предварительным данным, дети-пассажиры троллейбуса ехали на экскурсию.