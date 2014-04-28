Порошенко и "динамовцы" восстанавливают центр Киева

Восстановительные работы начались в начале апреля - после истечения сорока дней траура по погибшим во время столкновений на улице Грушевского и Майдане Независимости. ФК «Динамо» реконструировал колоннаду, а ремонтники уже замостили тротуары, а также части улицы, свободные от баррикад, сообщается на сайте ФК "Динамо".

Напомним, что 25 января в своем выступлении со сцены Майдана Петр Порошенко заявил, что приложить максимум усилий для скорейшего восстановления части улицы Грушевского и стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского, как только конфликт будет решен в пользу тех, кто отстаивал свою позицию на Майдане. В свою очередь президент «Динамо» Игорь Суркис также заявил о готовности восстановить поврежденные участки стадиона.

Команда Петра Порошенко начала работы 4 апреля и положила брусчатку на участках от Парламентской библиотеки к стадиону. Также были частично профинансированы работы по укладке брусчатки возле филармонии. Работа может быть закончена, когда баррикады разберут после 25 мая - даты президентских выборов. К тому времени работы по восстановлению улицы будут вестись только на свободных участках.