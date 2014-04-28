В Киеве в троллейбус, заполненный пассажирами, врезался грузовик

В Киеве на Куреневке грузовик врезался в троллейбус: пострадало 18 человек.

По предварительным данным - отказали тормоза. От удара троллейбус оказался на тротуаре, а салон засыпало песком.

Фотогалерея "ДТП в Киеве: грузовик врезался в троллейбус"



На момент столкновения троллейбус был заполнен людьми на 70%. Среди пострадавших - шестеро детей, преимущественно, 2005 года рождения.

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