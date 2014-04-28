В Киеве в троллейбус, заполненный пассажирами, врезался грузовик
19:10, 28 апреля 2014Киев
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В ДТП на Куреневке пострадало 18 человек.
В Киеве на Куреневке грузовик врезался в троллейбус: пострадало 18 человек.
По предварительным данным - отказали тормоза. От удара троллейбус оказался на тротуаре, а салон засыпало песком.
Фотогалерея "ДТП в Киеве: грузовик врезался в троллейбус"
На момент столкновения троллейбус был заполнен людьми на 70%. Среди пострадавших - шестеро детей, преимущественно, 2005 года рождения.
Видео Kyiv Mns
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