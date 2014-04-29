В Киеве столкнулись маршрутка с фурой

Об этом пишет "Сегодня".

Так, отмечается, что на подъезде к Московскому мосту автобус МАЗ, следовавший по маршруту №550, столкнулся с грузовым автомобилем.

"Большегрузый транспорт столкнулся с автобусом. На асфальте разбросано выбитое стекло, люди вышли из автобуса, а его водитель находился за рулем. Между Петровкой и Троещиной образовался гигантский затор", - сказано в сообщении.

По предварительным данным пострадала одна из пассажирок общественного транспорта. Маршрут №550 следовал от ул. Милославской до жилмассива "Кадетский Гай". На момент аварии, автобус ехал с Троещины на Петровку.

Стоит отметить, что это второе ДТП в столице с участием общественного транспорта за последние два дня. Напомним, вчера В Киеве на Куреневке грузовик врезался в троллейбус: пострадало 18 человек.

По предварительным данным - отказали тормоза. От удара троллейбус оказался на тротуаре, а салон засыпало песком.