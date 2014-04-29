В Киеве столкнулись маршрутка с фурой
В результате ДТП пострадала одна из пассажирок общественного транспорта.
Об этом пишет "Сегодня".
Так, отмечается, что на подъезде к Московскому мосту автобус МАЗ, следовавший по маршруту №550, столкнулся с грузовым автомобилем.
"Большегрузый транспорт столкнулся с автобусом. На асфальте разбросано выбитое стекло, люди вышли из автобуса, а его водитель находился за рулем. Между Петровкой и Троещиной образовался гигантский затор", - сказано в сообщении.
По предварительным данным пострадала одна из пассажирок общественного транспорта. Маршрут №550 следовал от ул. Милославской до жилмассива "Кадетский Гай". На момент аварии, автобус ехал с Троещины на Петровку.
Стоит отметить, что это второе ДТП в столице с участием общественного транспорта за последние два дня. Напомним, вчера В Киеве на Куреневке грузовик врезался в троллейбус: пострадало 18 человек.
По предварительным данным - отказали тормоза. От удара троллейбус оказался на тротуаре, а салон засыпало песком.