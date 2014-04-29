9 мая в Киеве проведут военно-историческое шествие – Минобороны

Об этом сообщает "РБК-Украина", со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"9 мая на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Великой Отечественной войны" запланировано проведение военно-исторического шествия, в котором примут участие члены киевского клуба "Красная звезда", почетный караул, ветераны, курсанты и историческая военная техника", - сказано в сообщении.

Читайте такжеСтоличная власть утвердила план празднования Дня Киева

В пресс-службе отметили, что также на территории комплекса запланированы и другие праздничные мероприятия, среди прочего, концерты и фейерверки.

В ведомстве отметили, что предварительно праздничная программа начнется с 11:30 и будет продолжаться до 21:00.