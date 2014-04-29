Задержан подозреваемый в убийстве 40-летнего пассажира киевского метро

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве, на месте происшествия правоохранители установили, что около 9 часов утра на станции «Вокзальная» один из пассажиров обратился к контролеру автоматического контрольного пункта и сообщил, что несколько минут назад почувствовал укол в спину, и ему стало плохо.

Вскоре мужчина потерял сознание, а спустя некоторое время умер. При осмотре потерпевшего врач обнаружил у него на спине слева точечную ранку. Тело киевлянина было направлено в Киевский городской морг для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причины смерти.

Работники милиции изъяли с места происшествия медицинскую иглу, одноразовый шприц с остатками неизвестной жидкости. Изъятое направлено на экспертизу.

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Кроме того, правоохранители опросили свидетелей происшествия и взяли видеозапись с камеры видеонаблюдения, установленной на указанной станции метро.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий работники милиции задержали 45-летнего жителя Донецкой области, который полностью признался в совершении преступления.

Следственным отделом линейного управления Киевского метрополитена отмеченное происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.

Задержанному объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители рассматривают несколько версий совершения тяжкого преступления. В то же время работники милиции уверены, что жертва была избрана не случайно.