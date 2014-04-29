В центре Киева выгуляли молодого льва

Сегодня в Мариинском парке в Киеве внимание прохожих привлек лев, который как ни в чем не бывало прогуливался по дорожкам. Люди фотографировали хищника, а самые смелые подходили, чтобы погладить, сообщает Сегодня.

"Он не убежал из зоопарка, это была промоакция одного из украинских цирков", - объяснил изданию представитель Самообороны Печерска Дмитрий, который стал свидетелем прогулки льва.

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По словам Дмитрия, дрессированный лев гулял в пустом фонтане Мариинки, как в вольере. Его мать умерла при родах, львенка воспитали дрессировщики, поэтому он совсем ручной.

В цирке, который проводил акцию, отметили, что льва зовут Кайл, ему полтора года.